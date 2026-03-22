У жительницы Омска Марии Н. остались неоднозначные впечатления о Москве после небольшого отпуска, проведенного в столице, сообщает NGS55.RU .

Омичка рассказала, что гуляя по Тверской, Новому Арбату, Большой Дмитровке и Большой Никитской, она почувствовала себя себя одинокой. Создавалось впечатление, что она приехала в отпуск одна. Хотелось в одиночку рассматривать жилые дома и здания театров, где выступали знаменитости всероссийского уровня.

Безусловно, Москва — город работяг. Москвичам некогда наслаждаться городскими красотами, их внимание полностью сосредоточено на делах. Огромной волной москвичей поглощает метрополитен, таким же потоком они выходят оттуда вечером.

В этом, по мнению Марии, главное отличие от другого города федерального значения. Петербургские работяги любят ходить по улицам и разглядывать барельефы, которыми усыпаны дома.

«В Москве мало обращают внимание на неспешный отдых, и от этого чувствуешь себя белой вороной, когда приезжаешь в отпуск», — заметила Мария.

Среди плюсов отдыха в столице девушка отметила большой выбор ресторанов с талантливыми поварами, театры с лучшими российскими актерами и богатое историческое наследие мегаполиса.

По словам Марии, гулять по Москве и рассматривать памятники архитектуры, прослеживать посредством этого разные периоды истории страны — отдельное удовольствие.

Омичка добавила, что Москву лучше всего посещать с конкретной программой. Только в этом случае получится «прочувствовать» душу города, который слишком многогранен для праздной поездки. Тогда точно не захочется сказать, что Москва — худшее место для отпуска.

