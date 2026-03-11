МИД РФ: в Россию вернули всех туристов из стран Персидского залива

Согласно данным Министерства транспорта РФ, российские и иностранные авиакомпании завершили операцию по возвращению российских туристов и пассажиров, совершавших пересадку, которые столкнулись со сложностями при вылете из государств Персидского залива. Всего в период со 2 по 11 марта было выполнено 284 рейса, которые перевезли приблизительно 59 тысяч человек, сообщили в Министерстве иностранных дел России .

Однако вооруженный конфликт на Ближнем Востоке продолжается. В данной обстановке МИД РФ обращает внимание граждан России на возможные риски, связанные с отменой стыковочных рейсов через аэропортовые узлы стран Персидского залива.

Остаются в силе рекомендации МИД России от 3 марта, призывающие отказаться от посещения следующих государств:

Объединенные Арабские Эмираты,

Кувейт,

Бахрейн,

Катар,

Оман,

Саудовскую Аравию.

Находящихся в регионе соотечественников призывают соблюдать повышенные меры безопасности, избегать посещения районов, которые могут представлять опасность, следовать распоряжениям местных властей, в том числе безотлагательно укрываться в убежищах при угрозе ракетных обстрелов, а также поддерживать контакт с турагентами и авиакомпаниями.

При планировании поездок в другие страны необходимо тщательно и осмотрительно составлять маршруты, а также внимательно отслеживать информацию, публикуемую МИД России и зарубежными представительствами нашей страны.

Ранее сообщалось, что с 28 февраля, после начала военной операции США и Израиля против Ирана, с трудностями в странах Персидского залива столкнулись десятки тысяч туристов, в том числе из России. На фоне обострившейся ситуации на Ближнем Востоке ряд стран, в том числе ОАЭ, временно закрывали небо для гражданской авиации. Из-за этого тысячи россиян вынуждено проводили время в аэропортах в ожидании возможности вернуться домой.

