Малайзия предложит туристам из России скидки до 80% в 2026 году

Малайзия в 2026 году планирует предоставить туристам из России скидки до 80% на проживание, покупки и спа-услуги в рамках трех распродажных периодов, сообщает «Царьград» .

В 2026 году Малайзия намерена сделать отдых для туристов из России и других стран значительно доступнее. В течение года будут действовать три волны распродаж, в рамках которых скидки на проживание в отелях, покупки и посещение спа-центров достигнут 80%. Первая волна скидок пройдет в марте, вторая — с середины июня до конца июля, а третья, самая продолжительная, стартует в середине ноября и завершится в конце января следующего года.

Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщила, что для удобства путешественников планируется запуск прямых рейсов авиакомпании Red Wings на остров Лангкави. Представитель Tourism Malaysia в России Зулкифли бин Мохамед отметил, что обсуждается предоставление специальных грантов для туроператоров, чтобы сделать поездки еще более доступными.

По прогнозам, к концу 2025 года Малайзию посетят около 140 тысяч туристов из России, что на 8% больше по сравнению с предыдущим годом. Эксперты отмечают, что страна становится все более популярной благодаря теплому климату, разнообразной природе и сочетанию пляжного отдыха с экскурсиями по современным городам. Дополнительным преимуществом для туристов стало ослабление курса ринггита, что делает поездки более выгодными. Малайзия также конкурирует за внимание путешественников с Таиландом и Вьетнамом, предлагая новые привлекательные условия для отдыха.

