Лучших руководителей подмосковных парков наградят 1 июня в Домодедове

В парке «Елочки» в округе Домодедово 1 июня в рамках II областного фестиваля «Город танцует в парках» в 19:00 наградят лучших руководителей парков по результатам оценки деятельности по развитию услуг в сфере культуры и организации досуга населения на парковых территориях Московской области в 2023 году. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Подмосковья.

В церемонии награждения примут участие первый заместитель председателя правительства Московской области Илья Бронштейн, а также министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов.

После церемонии состоится очередной концерт II Московского областного фестиваля современного танца «Город танцует в парках». Помимо участников из Домодедова, свое творчество в 11:00 представят в городском парке Красногорска, а также в Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха в 15:00. При этом 2 июня танцевальные номера продемонстрируют в Центральном парке Люберец в 10:00, в парке «Апаринки» в Ленинском округе в 14:00, в парке им. В.Талалихина в Подольске — в 17:00 и в городском парке культуры и отдыха в Чехове — в 20:00.

Местные танцевальные команды представляют зрителям свои конкурсные номера. Оценивает выступления звездное жюри, в составе которого среди прочих заслуженный артист РФ и художественный руководитель проекта Егор Дружинин. Также в рамках концертной программы на сцене выступят участники телешоу «Танцы» и «Новые танцы» на ТНТ.

Танцевальные команды из 55 городских округов представляют свои номера на концертных площадках в 30 парках региона.

Фестиваль продолжится до 16 июня 2024 года. Его завершением станет гала-концерт в сентябре 2024 года и церемония награждения участников.

Фестиваль организован автономной некоммерческой организацией «Московская областная дирекция по развитию парков» при поддержке Министерства культуры и туризма Московской области. Партнеры мероприятия — HiFi-стриминг «Звук», мобильное приложение по поиску творческих площадок для репетиций MUSbooking, информационный партнер — федеральный портал о танцах Dance.ru.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.