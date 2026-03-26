Кузбассовцы стали чаще использовать ИИ для планирования поездок

Жители Кемеровской области все активнее используют искусственный интеллект для подготовки путешествий — от выбора маршрута до расчета бюджета, сообщает Сiбдепо .

По данным опроса сервиса «Островок», 10% российских туристов регулярно применяют ИИ при планировании поездок, еще 13% делают это время от времени. Около 9% только присматриваются к технологии, а 22% собираются протестировать ее в ближайшее время. При этом 26% респондентов не готовы доверить нейросетям организацию отдыха, а 16% не видят в них практической пользы.

Чаще всего цифровые помощники используют для подбора экскурсий, ресторанов и развлечений — так ответили 17% опрошенных. Еще 15% составляют с их помощью маршруты, 14% ищут идеи для путешествий. По 12% выбирают направления, 10% — жилье и списки вещей, 8% — рассчитывают бюджет.

Аналитики МегаФона отмечают, что 64% тематического интернет-трафика приходится на мужчин. Самая активная возрастная группа — 35–44 года (40%), далее следуют пользователи 25–34 лет (25%) и 45–54 лет (20%).

В Кемеровской области лидером стал AI Travel Planner с долей 52% трафика. Самый быстрый рост показал сервис GuideGeek — плюс 321%: с января по март пользователи сгенерировали более 307 ГБ данных. Пик интереса пришелся на январь и февраль.

