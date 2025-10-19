Количество бронирований новогодних туров в Китай россиянами выросло на 30%

Число бронирований новогодних туров в КНР из России выросло на 30%. После того, как Китай отменил визы для жителей РФ, спрос на путевки в Поднебесную продолжает увеличиваться, сообщает SHOT .

Китай занял лидирующую позицию среди стран, куда российские туристы едут праздновать Новый год. Жители РФ бронируют как туры в теплые края — на остров Хайнань, так и покупают экскурсии по основным достопримечательностям государства.

В Российском союзе туриндустрии (РСТ) рассказали, что доля КНР в продажах путевок на Новый год в рамках раннего бронирования составила 35-40%. Туроператоры предлагают россиянам приобрести разные туры. Есть и авторские, где путешественникам предлагают отправиться сразу в ряд городов.

На острове Хайнань россияне могут отдохнуть по цене от 125 тыс. рублей за человека. Стоимость перелета в сумму включена.

Если путешественники выбирают экскурсионные туры, в рамках которых посетят несколько городов и основные достопримечательности, цена будет выше. За одного человека предстоит заплатить от 250 тыс. рублей.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.