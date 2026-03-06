Китай, Турция или Мальдивы: где безопасно отдохнуть этой весной

Наиболее спокойными направлениями для отдыха россиян этой весной остаются Китай, Япония, Турция, Таиланд и Мальдивы, сообщила РИАМО управляющий партнер и основатель компании «Премьер Туризм» Камила Велибекова.

«Весна считается одним из наиболее благоприятных сезонов для поездок в Китай. Благодаря умеренному климату путешествие по стране будет особенно комфортным. Из Москвы в Китай можно добраться прямыми рейсами. Для граждан России действует безвизовый режим на срок до 30 дней при поездках с туристическими или деловыми целями, посещения родственников и друзей или транзита», — сказала Велибекова.

Она добавила, что Япония также идеально подойдет для отдыха в весной. Сезон цветения сакуры делает страну одной из самых красивых для путешествий.

«В Токио средняя дневная температура весной — около +17 °C, отличные условия для прогулок, экскурсий и активного отдыха. Российским туристам для посещения страны потребуется виза. Прямых авиарейсов между Россией и Японией нет, но добраться можно с пересадками через другие страны», — рассказала эксперт.

Велибекова отметила, что весна в Турции радует разнообразием красок. Температура воздуха обычно держится в пределах +15…+20 °C, что идеально подходит для прогулок и экскурсий. Безвизовый режим с возможностью пребывания до 60 дней и наличие прямых рейсов из России делают это направление удобным для путешествий.

«Еще одно направления для путешествия весной — Мальдивские острова. В марте на Мальдивах температура воздуха днем — около +30 °C, ночью — +26-28 °C. Прямые рейсы, например из Москвы в Мале авиакомпанией „Аэрофлот“, делают перелет удобным. Для российских туристов въезд максимально упрощен: туристическая виза сроком на 30 дней оформляется в аэропорту бесплатно по прибытии», — отметила специалист.

По ее мнению, одно из лучших направлений для отдыха в марте — Таиланд. Пик сезона подходит к концу, туристов гораздо меньше, а погода еще солнечная.

«Температура воздуха — около +30 градусов. В марте в Таиланде отмечают несколько праздников и фестивалей. В апреле празднуют сонгкран, тайский Новый год с парадами, водными ритуалами и праздничными шествиями. Россиянам виза не требуется, если срок пребывания не превышает 60 дней. Прямые авиарейсы в Таиланд выполняются из Москвы, Санкт-Петербурга и других городов», — уточнила Велибекова.

