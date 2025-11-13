Китай может попасть в топ-5 направлений у российских туристов в новогодние дни

После того как Китай официально отменил визовый режим для граждан России, количество бронирований туров резко возросло, увеличившись почти втрое. После некоторой стабилизации сопоставление периодов до и после введения безвизового режима показало увеличение в 2,7 раза, сообщил директор по маркетингу Travelata.ru Олег Козырев, пишет RT .

Козырев также подчеркнул, что в период ноябрьских праздников Китай впервые вошел в пятерку наиболее востребованных направлений.

«Вероятно, то же самое произойдет и с рейтингом поездок на новогодние праздники. Уже сейчас, по данным наших аналитиков, доля Поднебесной на длинные январские выходные достигла 7%, а это в два с лишним раза больше, чем в прошлом году в этот период. Сейчас Китай занимает шестое место среди популярных направлений на длинные выходные с захватом 1 января», — поделился статистическими данными эксперт.

Вслед за Китаем следует Вьетнам, демонстрирующий значительный рост интереса — около 5% путешественников планируют провести новогодние каникулы в этой стране Юго-Восточной Азии, отметил аналитик. Однако, по его словам, Таиланд остается наиболее популярным туристическим направлением в этом регионе на протяжении двух лет подряд, привлекая 17% от общего числа бронирований.

По словам Козырева, ранее основная доля поездок россиян приходилась на Хайнань с упрощенным визовым режимом, и около 3% — на Пекин с полным оформлением документов. Теперь же к ним добавились Шанхай и Гуанчжоу. Также увеличилось количество рейсов во Вьетнам, расширилась география прямых перелетов.

Ранее сообщалось, что с июля по сентябрь 2025 года россияне отправились в Китай с туристическими целями 383 тыс. раз. Это на 13% больше, чем во II квартале года, а также на четверть больше показателя за аналогичный период прошлого года.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.