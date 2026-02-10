Иностранные туристы не хотят ехать в РФ на отдых из-за неудобств

Путешественников из-за границы в РФ приезжает больше, они тратят много денег. Однако из-за некоторых факторов, уменьшающих удобство путешествий по стране, рост въездного туризма сдерживается, рассказал Общественной Службе Новостей вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин.

Зарубежные путешественники все больше хотят ездить в РФ, поскольку были отменены визы, а также вырос объем авиаперевозок. Недавно такие документы стали не нужны при путешествиях между Россией и КНР. Еще между РФ и Саудовской Аравией были запущены прямые рейсы для саудовских авиационных компаний, рассказал Горин.

Из этого государства в Россию прибыло на 32% больше людей, чем в прошлом году. Рост является динамичным, однако пока умеренным. Причина в логистических проблемах. Путешественники сталкиваются с некоторыми неудобствами и трудностями во время поездок в РФ.

Например, в России нельзя расплачиваться картами иностранных банков. Еще работают ограничения на ввоз наличных. Из-за этого у приезжающих нет возможности тратить много средств на товары и услуги.

Можно внедрить новые платежные решения. Также один из вариантов — снятие лимитов на ввоз личных денег.

Еще у путешественников, приезжающих в Россию, на некоторый период блокируются SIM-карты. Для решения проблемы можно создать особые туристические SIM-карты.

Помимо этого, путешественникам приходится долго проходить границу. На это нужно от 30 минут до семи часов.

Наибольшее количество путешественников приезжают в РФ из Саудовской Аравии, Кувейта, ОАЭ, Омана, Бахрейна и иных государств Ближнего Востока. Еще в Россию после отмены виз часто прибывают китайцы. Также рост турпотока фиксируется из Индии и иных государств Юго-Восточной Азии.

