Гостиничный комплекс появится на месте недостроя у «Звездного» в Астрахани

сегодня в 16:14

Новый гостиничный комплекс в Астрахани будет включать 148 номеров

В Астрахани планируется возведение крупного гостиничного комплекса, который разместят на улице Николая Островского — на территории недостроя рядом со «Звездным», сообщает «Бриф24» .

В новом отельном комплексе предусмотрено создание 148 гостиничных номеров, фитнес-зоны, ресторана и бара, а также конференц-центра.

Проект уже получил положительное заключение от Главгосэкспертизы.

Реализация инвестиционного проекта осуществляется при поддержке корпорации "Туризм.РФ" в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство», уточнили в пресс-службе организации.

Гостиничный комплекс будет обслуживать до 19 тыс. посетителей в год.