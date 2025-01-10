Гостиничный комплекс появится на месте недостроя у «Звездного» в Астрахани
Новый гостиничный комплекс в Астрахани будет включать 148 номеров
В Астрахани планируется возведение крупного гостиничного комплекса, который разместят на улице Николая Островского — на территории недостроя рядом со «Звездным», сообщает «Бриф24».
В новом отельном комплексе предусмотрено создание 148 гостиничных номеров, фитнес-зоны, ресторана и бара, а также конференц-центра.
Проект уже получил положительное заключение от Главгосэкспертизы.
Реализация инвестиционного проекта осуществляется при поддержке корпорации "Туризм.РФ" в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство», уточнили в пресс-службе организации.
Гостиничный комплекс будет обслуживать до 19 тыс. посетителей в год.