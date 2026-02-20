Гид рассказал о вредных трендах и антисанитарии на Байкале

Гид Никита Истомин заявил, что туристы на Байкале массово привязывают ленты к ледяным наростам и оставляют отходы в гротах из-за отсутствия туалетов. По его словам, такие практики вредят природе и искажают традиции, сообщает «Сайт MK.Ru» .

По словам Истомина, в этом сезоне туристы начали повязывать ленточки на сокуях — ледяных наростах. Идею, как утверждает гид, продвигал приезжий «шаман», предлагая закрепить ленту якобы в рамках обряда.

«У шаманов не принято что-то привязывать и оставлять следы в природе. Это табу», — рассказал Истомин.

Он подчеркнул, что ленты чаще всего пластиковые и продаются рядом с местами «обрядов» по 100–150 рублей. Из-за них сокуи быстрее тают, а мусор попадает в озеро.

Еще одна проблема — антисанитария. Из-за отсутствия туалетов туристы справляют нужду прямо в ледяных гротах. К концу зимы большинство из них загрязнены, а отходы весной оказываются в Байкале. Экскурсия по Ольхону может длиться до пяти часов, и людям попросту некуда идти.

Кроме того, посетители ломают сосульки, оставляют окурки и мусор. Ранее популярные фотосессии с цветным дымом также портили лед, но в этом году таких случаев не зафиксировано.

Гид отметил, что проблема связана с низкой культурой отдыха и отсутствием контроля за туристическим потоком.

