Генконсульство РФ в Хургаде опровергло информацию о массовом отравлении россиян

Российские туристы не обращались с жалобами на отравление в Генконсульство РФ в Хургаде. Массового отравления россиян в городе не наблюдается, сообщает ТАСС .

В генконсульстве заявили, что к ним не поступало жалоб в связи с плохим самочувствием. Вместе с тем туроператоры сообщили, что в Хургаде не зафиксировано массового отравления среди россиян.

Ранее в СМИ появилась информация, что в Хургаде десяткам российских туристов якобы понадобилась помощь врачей в связи с отравлением. Перед тем, как почувствовать себя плохо, люди ели арбузы.

Отмечалось, что симптомы отравления у россиян якобы проявлялись через день после употребления лакомства в пищу. Согласно этому утверждению, туристы жаловались на температуру и сильную рвоту.