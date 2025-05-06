Фламинго и утки-савки: Крым готовится принимать туристов в 2025 году

сегодня в 18:40

В Крыму активно проходит благоустройство с подготовкой к туристическому сезону

На особо охраняемых территориях Крыма и исторических достопримечательностях специалисты ведут работы по благоустройству для подготовки к курортному сезону, сообщает «Крымская газета» .

Кроме того, скоро выйдет новое издание Красной книги Республики Крым. На полуострове появились не жившие там ранее представители фауны: фламинго на Сиваше и редкие утки-савки в окрестностях города Саки.

«Самыми популярными остаются природный парк „Караларский“, ландшафтно-рекреационные парки „Тихая бухта“ и „Кизил-Коба“, парк „Узун-Сырт — гора Клементьева“ и заказники „Демерджи-яйла“ и „Новый Свет“, — заявил глава Крыма Сергей Аксенов.

По его словам, уже завершено оформление трех новых особо охраняемых территорий, среди которых «Холодная балка» в Бахчисарайском районе.

Всего на территории полуострова расположено 194 особо охраняемые природные территории регионального значения с 82 экологическими маршрутами.