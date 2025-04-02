Есть предпосылки: курортный сезон в Крыму в 2025 году будет успешным

Депутат Государственной думы от Республики Крым Юрий Нестеренко высказал мнение, что курортный сезон в регионе в 2025 году пройдет успешно — для этого уже есть определенные предпосылки, сообщает «Крым 24» .

По его словам, основываясь на высокой востребованности объектов размещения весной, в частности, на майские праздники, можно с уверенностью прогнозировать существенное увеличение туристического потока в Крым летом.

Нестеренко подчеркнул, что в 2025 году Крым ожидает рост числа туристов, так как на полуострове активно совершенствуется инфраструктура, ведется благоустройство пляжей. Кроме того, Крым предлагает широкий спектр туристических возможностей, а отдых здесь подходит для людей всех возрастов и с разными предпочтениями.

«Крым — туристический регион, который ежегодно посещают миллионы туристов, поэтому работа идет в штатном режиме. Уверен, что курортный сезон 2025 года пройдет успешно», — заключил депутат.