Эксперт рассказала, как россиянам получить шенгенскую визу в 2026 году

Россиянам для получения шенгенской визы в 2026 году потребуется предоставлять подлинные документы и подтверждать бронирования. О этом сообщила руководитель туристической компании Диана Фердман.

Фердман отметила, что правила оформления шенгенских виз для россиян стали строже.

«Сейчас прозваниваются отели, выясняется, действительно ли есть бронь, и так далее. Также не стоит рассчитывать на длинные визы — мы настраиваем туристов ориентироваться на один срок поездки. Но могу отметить, что многоразовые шенгены дают французы, они очень лояльны. К тому же если у вас целевая поездка, то есть вам нужно быть в Европе, то визу, скорее всего, дадут», — пояснила Фердман в эфире радио Sputnik.

Эксперт посоветовала приобретать путевки и оформлять поездки через туристические компании. По ее мнению, это увеличивает шансы на одобрение шенгенской визы.

