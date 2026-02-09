Эксперт предложила оптимальный маршрут для первого отпуска в Китае без визы

С 15 сентября 2025 года россияне могут посещать Китай без визы. Эксперт по туризму Алина Адаева разработала маршрут на 8–11 дней для первого знакомства со страной, сообщает «ФедералПресс» .

Безвизовый режим с Китаем открыл новые возможности для российских туристов. Эксперт по организации туров Алина Адаева, имеющая опыт более 15 поездок по стране, предложила маршрут, который охватывает пять ключевых направлений: Гуанчжоу, Яншо, Сиань, Чжанцзяцзе и Шанхай.

Адаева отметила, что Китай поражает масштабом и контрастами, а каждый город маршрута раскрывает разные стороны страны. В Гуанчжоу туристам рекомендуют посетить остров Шамянь, Академию клана Чэн и Оперный театр Захи Хадид. В Яншо можно насладиться природой, шоу на воде и сплавом по реке Ли. Сиань знаменит Терракотовой армией и мусульманским кварталом. Чжанцзяцзе впечатляет национальным парком и горой Тяньмэнь, а Шанхай — сочетанием исторических районов и современных небоскребов.

Для поездки лучше выбирать весну или осень, избегая национальных праздников из-за наплыва туристов и высоких цен. Перемещаться между городами удобно на скоростных поездах или внутренними авиарейсами. Адаева советует заранее освоить местные цифровые сервисы и карты для комфортного путешествия.

