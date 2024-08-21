Эксперт посоветовал россиянам покупать путевки на отдых заранее

Президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев рассказал о преимуществах раннего бронирования путевок на курорты. По его словам, это особенно удобно для работающих людей с определенными датами отпусков, сообщает «ФедералПресс» .

«Если турист привязан к определенной дате или направлению, особенно в высокий сезон (зимние или весенние каникулы), то есть смысл бронировать заранее», — отметил эксперт.

Раннее бронирование гарантирует наличие мест и позволяет планировать отпуск, а иногда дает возможность хорошо сэкономить, отметил Мальцев.

Однако зимой ситуация приобретает уже другой характер. Если турист хочет выехать в теплую страну с ноября по март, то ему стоит поискать спецпредложения и рассчитывать на снижение цен в течение сезона, указал президент Уральской ассоциации туризма.

На российских направлениях стоимость путевки в 2024 году может увеличиться на 8-12%, на зарубежных — примерно на 10%, также отметил эксперт.