Эксперт по туризму рассказал, какой отдых в приоритете у россиян

Современный туризм претерпевает значительные изменения, санаторные услуги уже не ограничиваются исключительно оздоровлением. Как рассказал президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский, ритм жизни сокращает время отдыха клиентов, сообщает «ФедералПресс» .

Если раньше отдых в санатории длился 21 день, то сейчас он составляет обычно 14 или даже 7 дней. Это требует от владельцев санаториев оптимизации услуг, например, предварительного сбора анализов для планирования оздоровительных программ.

«Следующий тренд: путешественники во время отдыха предпочитают не только погружаться в оздоровительные процессы, но и знакомиться с историей региона, изучать его достопримечательности», — добавил эксперт.

Это подразумевает необходимость разнообразия предложений и создания экскурсионных программ. Туризм для здоровья всегда оставался значимой частью индустрии, но теперь особенно важно привлекать новых участников, чтобы повышать конкуренцию и качество услуг.

Туристы стремятся не только к оздоровлению, но и к познанию местной кухни и традиций. Так, морской отдых может быть не только полезен, но и позволять надеяться на улучшение здоровья. Например, знакомство с продуктами, характерными для Сибири, становится важной частью гастрономического туризма.