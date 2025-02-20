Эксперт по туризму рассказал, какой отдых в приоритете у россиян
Современный туризм претерпевает значительные изменения, санаторные услуги уже не ограничиваются исключительно оздоровлением. Как рассказал президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский, ритм жизни сокращает время отдыха клиентов, сообщает «ФедералПресс».
Если раньше отдых в санатории длился 21 день, то сейчас он составляет обычно 14 или даже 7 дней. Это требует от владельцев санаториев оптимизации услуг, например, предварительного сбора анализов для планирования оздоровительных программ.
«Следующий тренд: путешественники во время отдыха предпочитают не только погружаться в оздоровительные процессы, но и знакомиться с историей региона, изучать его достопримечательности», — добавил эксперт.
Это подразумевает необходимость разнообразия предложений и создания экскурсионных программ. Туризм для здоровья всегда оставался значимой частью индустрии, но теперь особенно важно привлекать новых участников, чтобы повышать конкуренцию и качество услуг.
Туристы стремятся не только к оздоровлению, но и к познанию местной кухни и традиций. Так, морской отдых может быть не только полезен, но и позволять надеяться на улучшение здоровья. Например, знакомство с продуктами, характерными для Сибири, становится важной частью гастрономического туризма.