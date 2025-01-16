Эксперт ответил, почему в России так популярен промышленный туризм

В последние годы в России наблюдается заметный рост интереса к промышленному туризму. Юрий Барзыкин, первый вице-президент Российского союза туриндустрии обозначил ключевые причины этого тренда.

Этот новый сегмент быстро завоевывает популярность, о чем свидетельствуют прогнозы экспертов, ожидающих, что к концу 2024 года количество промышленных туристов превысит 2 миллиона человек, что значительно превышает показатели прошлого года. Эксперт отметил, что промышленный туризм привлекает людей не только экскурсионными и образовательными возможностями, но и профориентационными задачами.

Разные предприятия имеют свои цели в привлечении туристов. Для малых и средних компаний это шанс расширить клиентскую базу и получить дополнительный доход, в то время как крупные учреждения используют такие возможности для улучшения имиджа и выполнения обязательств социального характера. Барзыкин отметил, что некоторые предприятия, особенно из сферы военно-промышленного комплекса, могут требовать соблюдения строгих режимных требований. Тем не менее, создаются условия для комфортного посещения, включая специально оборудованные зоны и экскурсионные маршруты.

Помимо промышленного, растет также популярность гастрономических туров, которые часто пересекаются с производственными экскурсиями, позволяя участникам не только наблюдать, но и участвовать в процессе создания продукции.

«По Золотому кольцу, например, есть много производств, где можно поучаствовать в создании изделия», — заключил Барзыкин в эфире радио Sputnik.