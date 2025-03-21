Эксперт оценил влияние протестов в Турции на туристов из России

Вице-президент по гостиничному бизнесу Федерации рестораторов и отельеров Вадим Прасов заявил, что влияние волнений в Стамбуле на туризм станет понятно в ближайшие недели: можно будет увидеть, станут ли россияне отменять свои поездки в Турцию или нет.

«В Стамбуле есть определенные волнения, но все-таки это все происходит мирно. Понятно, что может градус враждебности вырасти. Насколько эти волнения будут масштабными, станет понятно в ближайшие недели. И тогда будет уже ясно, станет ли тенденцией, что кто-то будет пересматривать свои поездки в пользу каких-то других направлений», — сказал Прасов в эфире радио Sputnik.

По его словам, о тенденциях поездок на турецкие курорты говорить еще рано: высокий сезон пока не наступил.

Протесты связаны с арестом мэра Стамбула — главного оппонента Эрдогана на грядущих президентских выборах. Улицы столицы заполонили десятки тысяч демонстрантов.