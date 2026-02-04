Чернышенко: фестиваль «Путешествуй!» поможет лучше узнать разные культуры в РФ

В период с 10 по 14 июня в Москве состоится Международный туристический форум «Путешествуй!». Деловая часть мероприятия запланирована на 10–12 июня, сообщили в правительстве России .

В 2026 году концепция форума базируется на переходе «от смыслов к экономическим показателям», а центральной темой выбрано укрепление человеческих связей через путешествия и общность ценностей при культурном многообразии.

«Этот год (2026 — ред.) объявлен президентом Владимиром Владимировичем Путиным Годом единства народов России. Форум „Путешествуй!“ уделит внимание туризму как способу лучше узнать разные культуры. Также его деловая программа сфокусируется на создании конкурентоспособных турпродуктов, продвижении и инфраструктуре, в том числе создающейся по нацпроекту „Туризм и гостеприимство“. Уверен, этим летом форум вновь привлечет большое количество участников, а его темы будут интересны как любителям путешествий, так и профессионалам отрасли», — отметил заместитель председателя правительства Российской Федерации по вопросам цифровой экономики и инновациям, связи, СМИ, а также культуры, туризма и спорта Дмитрий Чернышенко.

Стратегическая сетка форума разделена на три ключевых блока: создание туристического продукта, развитие материальной базы и механизмы маркетинга. Руководитель Минэкономразвития Максим Решетников акцентировал внимание на прикладном характере предстоящих встреч.

По словам министра, каждый тематический поток нацелен на осязаемый итог: разработку маршрутов, обновление объектов гостеприимства и внедрение современных цифровых сервисов. Туристский продукт теперь рассматривается как ядро всей отрасли, вокруг которого концентрируются государственные субсидии, частный капитал и рекламные стратегии. Площадка «Путешествуй!» позволяет субъектам РФ представлять свои лучшие наработки, объявлять о новых проектах и выстраивать связи с лидерами индустрии, в том числе и зарубежными.

Особое место в повестке займут масштабные проекты федерального значения, такие как обновленное «Золотое кольцо» и концепция «Пять морей и озеро Байкал». Советник президента РФ Антон Кобяков добавил, что форум определяет вектор долгосрочного роста сектора, обеспечивая синхронизацию государственных задач с реальными потребностями регионов.

Данный международный форум считается главным событием в отечественном туризме. Он уникален тем, что объединяет масштабный городской праздник для обычных туристов и серьезную дискуссионную платформу для бизнеса. За проведение отвечает фонд «Росконгресс» при активном содействии Министерства экономического развития.

