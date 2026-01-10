Больше половины школьников недовольны тем, куда их возят на отдых родители

Компания «Купибилет», занимающаяся продажей билетов на самолеты и поезда, опросила старшеклассников и выяснила, кто в их семьях решает, куда поехать отдыхать, и нравится ли детям этот выбор. Оказалось, что 62% подростков не довольны выбором родителей относительно места отдыха. Результаты опроса есть в распоряжении РИАМО.

Чаще всего решения о том, куда поехать в отпуск, принимают родители без участия детей. Почти треть опрошенных (30%) сообщили, что маршрут определяет мама. Еще 29% ответили, что родители решают это вдвоем. Только у 9% школьников выбором места отдыха занимается отец. При этом лишь 11% подростков рассказали, что в их семье к планированию поездок привлекают всех, включая детей.

62% опрошенных школьников хотя бы однажды были разочарованы местом, которое выбрали для путешествия их родители. Треть школьников (35%) сожалели о поездке неоднократно, еще 27% испытали разочарование один раз. Лишь 38% подростков ответили, что родительский выбор их всегда устраивает.

«Для подростков путешествие — это не просто смена локации, а способ получить собственный опыт и эмоции. Когда направление выбирается без учета их интересов, риск разочарования возрастает. Совместное планирование поездки, даже на этапе обсуждения маршрута или формата отдыха, помогает сделать путешествие более ценным для всей семьи. Подросткам важно чувствовать, что их мнение учитывают, особенно в том, как они хотят проводить свободное время», — рассказали в компании.

