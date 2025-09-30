Более 600 тыс туристов посетили Солнечногорск с начала года

Городской округ Солнечногорск входит в топ-15 приоритетных территорий Московской области в сфере туризма. В муниципалитете продолжают развивать разнообразные возможности для отдыха и знакомства с богатым культурным и историческим наследием региона. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

На территории округа расположено 132 объекта, отмеченных в путеводителях по Москве и Московской области. Среди них: 63 памятника, 35 историко-культурных объектов и 34 памятника архитектуры. Кроме того, функционирует 60 коллективных средств размещения, таких как 42 отеля, гостиницы и санатория, шесть глэмпингов и 12 хостелов. Сельский туризм представлен 7 фермерскими хозяйствами и сельскими предприятиями.

«Поздравляю всех работников туристической отрасли со Всемирным днем туризма! Желаю вдохновения, новых идей и успехов в развитии нашего прекрасного уголка Подмосковья! Пусть каждый гость чувствует себя комфортно и получает яркие впечатления от посещения муниципалитета!» — подчеркнул первый заместитель главы городского округа Солнечногорск Кирилл Типографщик.

В текущем году отмечен рост турпотока на 5% — свыше 685 тыс. туристов, а средняя загрузка отелей увеличилась почти на 14%.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.