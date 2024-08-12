Более 50 тыс человек посетили парки Подмосковья в день спортивного праздника

В 78 подмосковных парках впервые прошло общеобластное мероприятие «Парк! Спорт! Вперед!», приуроченное ко Дню физкультурника. На спортивном празднике побывали более 50 тыс. жителей и гостей региона, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Для посетителей были организованы соревнования-эстафеты, любительские турниры и забеги, а также встречи с известными спортсменами и другие активности.

На территориях 22 парков прошли любительские беговые марафоны на различные дистанции.

В городском парке Солнечногорска состоялись соревнования по плаванию «Иверская миля» с заплывами на дистанции 500, 1 900 и 3800, 950 и 400 м. В парке 30-летия Победы, Орехово-Зуевский округ, провели фестиваль боевых искусств с показательными выступлениями, командными соревнованиями и мастер-классами.

В Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха в открытой гонке на лыжероллерах смогли поучаствовать как профессиональные спортсмены, так и любители. А в Центральном городском парке Королева состоялся семейный велопробег.

Мероприятия организованы при информационной поддержке Министерства культуры и туризма Московской области и автономной некоммерческой организации «Московская областная дирекция по развитию парков» (АНО «МосОблПарк»), а также при поддержке спортивно-досуговых учреждений городских округов Подмосковья.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в каждом городе Подмосковья отмечается огромная востребованность спортивных объектов.

«Поэтому мы стараемся активно развивать инфраструктуру. Это и лыжи, и спортивные объекты, бассейны», — сказал Воробьев.