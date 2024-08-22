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Более 360 тыс туристов посетили Солнечногорск за I полугодие 2024 года

За первое полугодие 2024 года городской округ Солнечногорск посетили свыше 360 тыс. туристов. В числе самых популярных мест — музейно-выставочный центр «Путевой дворец», усадьба Шахматово и набережная озера Сенеж. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Кроме того, особым спросом у отдыхающих пользовались парк-отель «Лесной», парк-отель «Солнечный», дом отдыха «Компонент», бутик-отель «Сенешаль» и загородный отель «Истра Холидей». Еще свыше 70 тыс. туристов составил экскурсионный поток.

«Развитие туризма имеет множество преимуществ для экономики и общества в целом. Работу над развитием данной отрасли мы будем продолжать и дальше, чтобы достичь еще больших результатов», — прокомментировал и. о. заместителя главы городского округа Солнечногорск Кирилл Типографщик.

Городской округ Солнечногорск входит в топ-21 самых приоритетных городов Московской области в сфере туризма и является перспективной территорией для дальнейшего развития туристической отрасли.

Солнечногорские объекты турпоказа присутствуют в туристических путеводителях по Московской области, округ ежегодно участвует во всех крупных туристических выставках.

В этом году успешная презентация прошла на международных туристических выставках «MITT» и «Интурмаркет».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московская область должна соответствовать современному и комфортному облику.

«Эстетически наш регион должен соответствовать определенным требованиям. Такая работа ведется нами достаточно давно», — сказал Воробьев.