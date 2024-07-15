Более 20 тыс человек посетили мероприятие «Культурный код Подмосковья»

13 и 14 июля более чем в 80 парках Московской области прошло общеобластное мероприятие «Культурный код Подмосковья». Его посетили более 20 тысяч человек, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

В рамках мероприятия были организованы выставки, экскурсии и лекции, знакомящие с историей и культурой городских округов региона, а также анимационные и концертные программы.

Так, в парке усадьбы Кривякино г. о. Воскресенск прошел концерт квартета Московской областной филармонии имени А. Алябьева и солистки Людмилы Боталовой. В Щелковском парке культуры и отдыха состоялось конное шоу от Школы гвардейских подпрапорщиков. В парке «Вербилки», Талдомского г. о. прошла иммерсивная экскурсия-чаепитие «Мануфактура Гарднеръ». В парке «Елочки» г. о. Домодедово гостям предложили поучаствовать в географической викторине «По следам Пржевальского». В парке Мира г. о. Мытищи юные посетители приняли участие в мастер-классе по росписи тарелок от Жостовской фабрики.

Мероприятия организованы в рамках всероссийского проекта «Большие семейные выходные» при информационной поддержке Министерства культуры и туризма Московской области и автономной некоммерческой организации «Московская областная дирекция по развитию парков» (АНО «МосОблПарк»).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.