Blue Origin вместе с туристами совершила успешный суборбитальный полет

сегодня в 18:27

Компания Blue Origin сообщила об успешном суборбитальном полете, на борту находились шесть человек. Полет совершили в рамках реализации программы космического туризма, сообщает RT .

«Мы только что завершили наш 12-й пилотируемый космический полёт и 32-й полет программы New Shepard», — сообщили представители Blue Origin.

В общей сложности компания отправила в космос 64 человека.

В прошлый раз на борту космического корабля находилась певица Кэти Перри, но в России ее полет не признали космическим.