Безвизовый режим между РФ и КНР увеличит турпоток на 25%

РСТ: турпоток из Китая может вырасти на 25% при отмене визового режима

После того как для граждан Китая отменят визы, турпоток в Россию из этой страны может дополнительно увеличиться на 25%. Однако на этот факт также будут влиять цены на перелеты, сообщили в Российском союзе туриндустрии (РСТ), пишет ТАСС .

По оценкам экспертов РСТ, отмена визового режима для китайских граждан может спровоцировать дополнительный рост туристического потока из КНР в Россию примерно на четверть. Однако конечный результат будет зависеть от доступности авиарейсов и стоимости перелетов.

Один из руководителей комитета по въездному туризму РСТ Александр Мусихин подчеркнул, что упрощение въезда за счет отмены виз позволит туристам сэкономить время, избежав бумажной волокиты, а также сократит расходы на поездку. Он напомнил, что оформление электронной визы в Россию обходится примерно в 50 долларов США, а обычной — более чем в 150 долларов.

На данный момент между Россией и Китаем осуществляется около полутора сотен авиарейсов в неделю из разных городов, выполняемых разными авиакомпаниями. Итоговая динамика турпотока, по мнению эксперта, будет определяться развитием авиационных программ и ценовой политикой авиаперевозчиков.

Ранее сообщалось, что Россия ответит зеркальными действиями после того, как Китай отменил визы для российских туристов. Соответствующее заявление сделал президент РФ Владимир Путин.