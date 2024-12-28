Азербайджан изменит правила пребывания в стране для россиян

Власти Азербайджана собираются изменить правила пребывания в стране для граждан РФ. Эти нововведения собираются принять в ближайшие дни, сообщает РБК .

В Баку рассказали, что решение принято в связи с изменениями правил пребывания иностранцев в России. Так, с 1 января иностранные граждане, въезжающие в РФ без визы, смогут находиться в стране до 90 суток в течение года.

Власти Азербайджана отметили, что исходят в вопросах временного пребывания «из принципа взаимности». Потому они также вносят изменения в свое миграционное законодательство.

В МИД республики не стали раскрывать конкретные детали. Там лишь отметили, что внесут изменения в ближайшие дни. В ведомстве добавили, что обнародуют всю подробную информацию по данному вопросу позже.

Ранее президент РФ Владимир Путин запретил прием в школы детей мигрантов без знания русского языка. Он подписал соответствующий закон.