сегодня в 13:23

АТОР: в Венесуэле нет российских туристов на острове Маргарита

В Сети распространилась информация, что российские туристы могут отдыхать на венесуэльском острове Маргарита. В Ассоциации туроператоров (АТОР) проверили информацию и сообщили, что на данный момент организованных туристических групп из России там нет, сообщает SHOT .

Как сообщили в АТОР, туристические компании завершили свою программу полетов на Маргариту еще 1 декабря, предложив альтернативные варианты отдыха на Кубе. В Каракасе, столице Венесуэлы, организованных туристических групп из России сейчас нет.

Российское посольство в Венесуэле не располагает сведениями о пострадавших или погибших гражданах России на территории страны.

Ранее в местных средствах массовой информации сообщалось о предполагаемом нападении США на остров Маргарита, расположенный в Карибском море.

