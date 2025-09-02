АТОР: россияне сами спровоцируют рост цен на туры в Китай

В ближайшие две-три недели ожидается ажиотаж на путешествия в Китай в связи с отменой виз. На этом фоне возможен спекулятивный рост цен на туры, сообщает SHOT со ссылкой на представителя АТОР.

По данным эксперта, многие российские туристы заинтересованы новым направлением в связи с открытием с 15 сентября безвизового режима. Прогнозируется, что этим воспользуются недобросовестные игроки рынка — возможны попытки реальных спекуляций.

Так, спекулянты могут заранее массово бронировать туры, чтобы затем перепродавать их дороже настоящим клиентам. Однако в АТОР утверждают, что всплеск ажиотажа будет временным. После него произойдет снижение цен в связи с высокой конкуренцией на рынке перевозок между городами в Китае.

На данный момент октябрьские туры в Китай на двоих на 7-10 ночей стоят 170-300 тысяч рублей. Авторские 11-дневные туры по всему Китаю на следующий год оцениваются в 300 тыс. рублей на человека.

Также специалист уверен, что Китай может стать одним из самых популярных направлений у отечественных туристов даже в зимнее время. Прогнозируется, что россияне будут посещать страну почти так же часто, как Таиланд, ОАЭ, Вьетнам и Египет.

Ранее Китай решил на год ввести пробный безвизовый режим для россиян. Он начнет действовать с 15 сентября.