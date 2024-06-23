АТОР: низкий спрос туры в Турцию в июле заставил отельеров снизить цены

Небольшой спрос на июльские туры у россиян в Турцию стал причиной снижения цен на отели, сообщил вице-президент Ассоциации туроператоров РФ (АТОР), гендиректор туроператора «Русский экспресс» Тарас Кобищанов.

Он отметил, что часть турецких отелей с начала контрактования (в конце 2023 года) сильно повысила стоимость номеров на июль–август.

«В результате июнь они распродали отлично, а июльский спрос провалился», — сказал Кобищанов в интервью РИА Новости.

По его словам, турецкие отельеры сейчас пытаются спасти продажи, поэтому цены на следующий месяц оказались ниже июньских.

Он пояснил, что стоимость отдыха в Турции все еще высокая для россиян, так как вязана с курсом рубля. В 2023 году российская валюта колебалась в районе 70-80 за доллар, а на сегодняшний день — в коридоре 85-95.