Аристократы, любовь и подлодка: что могут предложить бесплатные экскурсии в парках Москвы

Проект «Лето в Москве» предлагает москвичам и туристам уникальные прогулки

Проект «Лето в Москве» подготовил серию бесплатных экскурсий по столичным паркам, где можно узнать истории любви, услышать органную музыку, посетить подводную лодку и познакомиться с жизнью аристократов XIX века, сообщает «Вечерняя Москва» .

Программы включают прогулки по усадьбам, рассказы о знаменитых любовных историях, органные концерты и даже посещение настоящей подводной лодки.

В музее-заповеднике «Царицыно» проходит экскурсия-концерт «Тайны дворцового органа». Органистка и хранительница инструмента рассказывает о его истории и исполняет произведения для органа. Любителям спорта и искусства предлагается экскурсия с бегущим искусствоведом: участники пробегают несколько километров по парку, изучая арт-объекты выставки.

В саду «Эрмитаж» по воскресеньям проводят бесплатные экскурсии, где гиды рассказывают об истории сада, его основателе Якове Щукине и известных артистах, выступавших здесь. Гости узнают о памятниках Виктору Гюго и Данте Алигьери и смогут пройти сквозь памятник всем влюбленным.

В усадьбе Воронцово проходит интерактивная экскурсия «Один день из жизни помещика», где искусствовед Вероника Телецкая знакомит с бытом и увлечениями аристократов XIX века. Эта программа вошла в топ-5 по версии столичного комитета по туризму.

В Парке Горького экскурсия «14 историй о любви» посвящена романтическим событиям, связанным с Нескучным садом. Гид рассказывает о сватовстве Александра Пушкина и Натальи Гончаровой, чувствах Екатерины II к Григорию Орлову и других известных историях.

В парке «Фили» каждую субботу экскурсовод Николай Даниленко знакомит с архитектурой и мистическими тайнами Кунцевского городища. Формат экскурсии интерактивный.

В музее истории ВМФ парка «Северное Тушино» можно посетить подводную лодку Б-396 «Новосибирский комсомолец». Экскурсии проводят бывшие моряки, которые делятся историями службы.

В Измайловском парке каждую субботу проходят бесплатные экскурсии, посвященные истории парка с времен царя Алексея Михайловича до наших дней.