Алексан Мкртчян объяснил, когда туристам выгодна система «все включено»

Система «все включено» вытесняет отели с одними завтраками. Семьям с детьми и пляжным туристам такой формат удобнее.

Вице-президент Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян рассказал, что формат «все включено» набирает популярность на всех континентах. В России за 10 лет число таких отелей выросло с пары до более чем 150.

Эксперт отметил, что «все включено» означает не только трехразовое питание. В пакет часто входят спа-центр, хамам, дневная и вечерняя анимация, бассейн, аквапарк и зоны отдыха.

«Ребенку не объяснишь, что завтрак заканчивается в 10 утра, а он, например, захотел есть только в 10:30, его не заставишь насильно. Поэтому в отелях, где все включено, зачастую работают станции по еде, где можно накормить свое дитя. За этой системой будущее», — рассказал Алексан Мкртчян в эфире радио Sputnik.

Он добавил, что формат лучше работает на пляжных курортах, где гости почти постоянно остаются в отеле. Для городских поездок он не нужен: туристы завтракают, уходят по делам и возвращаются вечером.

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