Звезды хоккея сыграют в Подмосковье 9 августа на финале ОвиCUP

В финальный день Кубка Александра Овечкина — 9 августа — на лед арены «Мытищи» им. В. И. Шалимова выйдут прославленные российские хоккеисты, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

​Участие в матче звезд вместе с лучшим снайпером в истории НХЛ Александром Овечкиным примут: Вячеслав Фетисов, Валерий Каменский, Алексей Морозов, Илья Ковальчук, Павел Дацюк, Кирилл Капризов, Дмитрий Орлов, Игорь Шестеркин, Михаил Сергачев, Матвей Мичков, Кирилл Марченко, Егор Замула, Сергей Коньков, Александр Гуськов, Андрей Николишин и другие хоккеисты.

​Также в составе команд Матча сыграют: двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко, чемпион России, обладатель Суперкубка России, призер чемпионата Европы по футболу Дмитрий Сычев, первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг, спортивный функционер, президент промоутерской компании Fight Nights Камил Гаджиев, блогеры Владимир Тимофеев (Vobon), Ярослав Кузьмичев (Yarkuzya), Андрей Репин (Repa), Дмитрий Козлов (Deemy), Hockey Stigg и другие.

​Для всех болельщиков вход на трибуны свободный по предварительной регистрации на официальном сайте Кубка Овечкина https://ovicup.com/. Бронирование билетов будет доступно с 25 июля.

​После гала-матча на арене ледового дворца состоится финальная игра турнира среди лучших детско-юношеских команд, исход которой определит обладателя главного трофея — переходящего кубка имени легендарного хоккеиста.

Победителей и призеров наградит лично Александр Овечкин. Кроме того, для всех болельщиков запланировано яркое спортивное шоу и развлекательная программа с розыгрышем призов.

В текущем году Кубок Александра Овечкина пройдет со 2 по 9 августа на двух подмосковных аренах — в Красногорске на арене имени Владимира Петрова и в Мытищах на арене имени Виктора Шалимова. Турнир среди детских команд ОвиCUP проводится в Подмосковье по инициативе губернатора Андрея Воробьева с 2018 года. В этом году он состоится в седьмой раз. В нем примут участие 24 команды лучших детско-юношеских хоккейных академий России, Белоруссии и Казахстана — это рекордное количество участников за все время проведения турнира.

За свою историю Кубок Александра Овечкина успел стать визитной карточкой Московской области и приобрел международный статус. По количеству участников, географии команд и уровню организации турнир является одним из лучших детско-юношеских хоккейных мероприятий в стране. Первым победителем Кубка в 2018 году стал воскресенский «Химик». В прошлом году обладателем Кубка впервые стал московский «Спартак», а самым титулованным клубом за всю историю проведения соревнований является московский ЦСКА, который четыре раза подряд выигрывал главный трофей.

Соревнования проводятся в соответствии с целями государственной программы «Спорт России».

Дата проведения Матча звезд: 9 августа 2025 года.

Место проведения: Московская область, г. Мытищи, ул. Летная, 17, арена «Мытищи» имени В.И. Шалимова.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в каждом городе Подмосковья отмечается огромная востребованность спортивных объектов.

«Поэтому мы стараемся активно развивать инфраструктуру. Это и лыжи, и спортивные объекты, бассейны», — сказал Воробьев.

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