Жителям Подмосковья рассказали о работе общественного транспорта в праздники

В новогодние праздники на маршрутах Подмосковья будут работать 6,5 тыс. автобусов, из них 4,5 тыс. транспортных средств на маршрутах «Мострансавто». С 28 по 31 декабря автобусы будут работать по расписанию буднего дня, а с 1 по 8 января — по расписанию субботы. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

С 31 декабря на 1 января транспортные средства будут курсировать до 3 часов ночи.

Пригородные электропоезда ЦППК, МТППК и МЖД в эти дни также будут ездить по специальному новогоднему графику: 28 декабря — расписанием пятницы, с 29 декабря по 7 января — расписанием субботы, 8 января — расписанием воскресенья, а 9 по расписанию понедельника.

С 27 декабря по 9 января будет назначены дополнительные поезда. С 31 декабря на 1 января и с 6 на 7 января пассажиры смогут воспользоваться МЦД также до 3 часов ночи.

Пассажиров просят заранее планировать свои поездки и уточнять актуальное расписание общественного транспорта на сайтах ЦППК, МТППК и МЖД, а также на станциях, вокзалах и остановочных пунктах.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что проблемы, которые есть в Подмосковье с общественным транспортом, власти региона стараются решать благодаря обращениям жителей.

«Спасибо, что пишете. Обязательно и дальше будем реагировать и информировать обо всех изменениях в транспорте», — отметил губернатор.