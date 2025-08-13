Жителям Подмосковья рассказали о правилах провоза багажа в пригородных поездах

За первые полгода пассажиры ЦППК оформили 370 тыс. билетов на провоз багажа — почти на 3 тыс. больше, чем за аналогичный период 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

На Ярославском направлении было оформлено около 20% всех таких билетов — 72 тыс., а больше всего поездок с багажом за полгода пассажиры совершили в июне — 110 тыс.

Мелкую ручную кладь — например, рюкзаки или дамские сумки, — можно провозить бесплатно. Также билет на провоз багажа не требуется, если вещи до 180 см по сумме трех измерений и массой до 36 кг — средних размеров бытовые приборы, небольшой телевизор и т. д.

Билет на провоз багажа требуется, если габариты ручной клади превышают 180 см по сумме трех измерений или ее масса составляет более 36 кг. Для ее размещения в поездах оборудованы специальные полки.

Для поездок в границах МЦД цена составляет 60 руб. В остальных случаях стоимость провоза багажа составит 120 руб. за каждый предмет при поездке до 100 км и 240 руб. — если дальше. Если пассажир везет ручную кладь из зоны МЦД за ее пределы, то расстояние по зоне МЦД не учитывается.

Билеты на провоз багажа можно оформить как в кассах, так и в билетных автоматах на всем полигоне компании.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что сфере железнодорожных и автобусных перевозок в Подмосковье нужно уделить отдельное внимание.

«Все, что касается транспорта, в том числе железнодорожного транспорта: ЦППК, МЦД, — требует очень подробного сопровождения. Это связано не только с подвижным составом, расписанием, а также с программой модернизации, дополнительными ресурсами, которые направляем туда. Это касается и пересадочных пунктов», — сказал губернатор.