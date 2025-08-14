Жителям Подмосковья рассказали, на каких автобусах можно добраться к музеям и усадьбам

Московская область — настоящая сокровищница истории и культуры России. Здесь можно прикоснуться к наследию, которое веками вдохновляло художников, писателей и музыкантов. И сделать это стало проще, чем когда-либо: многие жемчужины Подмосковья удобно расположены прямо на пути автобусных маршрутов «Мострансавто». Для жителей и гостей региона — это возможность без пересадок или с минимальными пересадками отправиться в путешествие по знаковым музеям и усадьбам, просто сев на автобус рядом с домом. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Сегодня автобусные маршруты региона — это не только привычный способ добраться до работы или домой, но и реальная возможность открыть для себя Подмосковье по-новому. Всего одна поездка может превратиться в полноценное путешествие, если знать, куда направиться.

В городском округе Пушкинский маршрут № 34 «ст. Софрино — Луговая — Воздвиженское» довезет до музей-заповедника «Усадьба Мураново» — выход прямо у входа. А любители поэзии могут спланировать визит в Дачу-музей Владимира Маяковского, начав путь из Москвы на автобусе № 451 «Пушкино — Москва (а/с ВДНХ)» и сделав пересадки на № 9 и № 29.

Государственный музей-заповедник А. П. Чехова «Мелихово» встречает посетителей маршрутов № 428к «Чехов — Нерастанное — Москва» и № 25 «Чехов — Нерастанное». В соседнюю усадьбу «Лопасня-Зачатьевское» легко доехать по маршрутам № 3, 27, 30, 34 и 40, выходя на остановке «Улица Пушкина».

Автобусы по маршрутам № 32 и 33 доставят прямо ко входу в Государственный музей «Новый Иерусалим» в Истре, а в Серпуховский историко-художественный музей удобно попасть по № 363к с пересадкой на городской транспорт.

Остановка «Кооперативная улица» на маршруте № 388 «Сергиев-Посад — Москва (м. ВДНХ)» расположена всего в паре шагов от Свято-Троицкой Сергиевой Лавры.

Музей-усадьба «Архангельское» ждет гостей с маршрута № 549, а усадьба «Абрамцево» — с № 55.

Целый ряд маршрутов (№ 420,433,439,466,504,505,508,512) ведет к музею-заповеднику «Горки Ленинские» — достаточно выйти на остановке «Горки-2».

Любители творчества Ф. М. Достоевского могут доехать до усадьбы писателя на № 330 с пересадкой на № 62.

Для семейных поездок отлично подойдут маршруты к Музею ёлочной игрушки «Клинское подворье» (№ 7, 35, 39, остановка «Улица Гайдара») и Музею-заповеднику П. И. Чайковского (№ 15, 16, 18, 30, 37, 40, 49, остановка «Сквер Чайковского»), где можно услышать музыку композитора в его родных стенах. А усадьбы Фряново (маршруты № 335 № 35 с выходом на остановке «Автостанция Фряново») и Зарайский кремль (№ 330) подарят атмосферу старинной России.

Подведомственное региональному Министерству транспорта и дорожной инфраструктуры АО «Мострансавто» — один из крупнейших автобусных перевозчиков страны, ежедневно перевозящий более 1,6 млн пассажиров. Для нас важно, чтобы жители и гости Московской области могли путешествовать к культурным достопримечательностям комфортно, быстро и без лишних хлопот.

