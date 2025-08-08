Жителям Подмосковья рассказали, на каких автобусах можно добраться до четырех музеев

Минтранс Подмосковья собрал перечень из 50 автобусных маршрутов до четырех музеев в Клину, Дмитрове, Зарайске и Мытищах. Об этом сообщает пресс-служба дорожно-транспортного ведомства.

Так, к Дому-музею П. И. Чайковского в Клину можно доехать на 13 маршрутах — рядом с музеем расположены остановки «Больница (ЦРБ)» и «Сквер Чайковского». В комплексе проводятся не только экскурсии, но и музыкальные концерты в концертном зале.

Для тех, кто любит историю, отличным местом для посещения станет Зарайский кремль. Этот исторический памятник находится рядом с автовокзалом, где останавливается автобус. Доехать до него можно на 15 маршрутах, включая автобус № 330, который отправляется от станции метро «Котельники».

Жители и гости Дмитрова могут отправиться на экскурсию в музей-заповедник Дмитровский кремль. Доехать до него можно от автовокзала в Дмитрове на 21 маршруте, выйдя на остановке «Выставочный центр».

Замыкает список Музей народных художественных промыслов Усадьба Лукутиных в Мытищах. До остановки «Музей художественных промыслов» рядом с ним ездит автобус № 42, отправляющийся от станции МЦД Лобня.

С перечнем маршрутов можно ознакомиться на сайте Минтранса Подмосковья.

В Подмосковье очень важно не допустить роста жалоб от жителей на работу общественного транспорта, он должен работать четко и слаженно, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Зимой, как известно, холодно, а летом, как мы видим, была достаточно высокая температура. Когда-то важны печки, когда-то кондиционеры. <…> Очень важно не допустить роста жалоб», — отметил Воробьев.