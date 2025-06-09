Жителям Подмосковья рассказали, как будет работать общественный транспорт в праздники

В предстоящие июньские праздники изменится расписание общественного транспорта Московской области, об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Так, автобусы региональных перевозчиков будут работать с 12 по 14 июня по расписанию субботы, а 15 июня по расписанию воскресенья. В это время на маршрутах Подмосковья будут курсировать более 6,5 тыс. автобусов, из них 4,6 тыс. — «Мострансавто».

Перед выпуском транспортных средств на рейс специалисты проверят исправность их основных узлов и агрегатов. С водителями будут проведены дополнительные инструктажи по соблюдению ПДД и правилам перевозки пассажиров.

Расписание пригородных поездов ЦППК, МЖД и МТППК также будет изменено. 11 июня поезда проследуют по расписанию пятницы, 12–14 июня — по расписанию субботы, а 15 июня — по расписанию воскресенья.

Кроме того, на время праздников ЦППК совместно с МЖД назначат дополнительные поезда. За весь период назначено 40 дополнительных поездов на Казанском, Курском, Киевском, Павелецком, Ярославском, Горьковском, Рижском направления.

С расписанием электропоездов можно ознакомиться на ж/д вокзалах и станциях, а также на сайтах компаний.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что в регионе реализуется программа по обеспечению безопасности на железной дороге.

«Обратили внимание, что, несмотря на всю создаваемую инфраструктуру, часто особенно молодые люди, в наушниках, в капюшоне, стараясь выбрать короткий путь, рискуют жизнью», — отметил Воробьев.