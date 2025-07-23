Жителям Подмосковья напомнили, как перевозить спортинвентарь в автобусах

«Мострансавто» напоминает поклонникам активного отдыха на природе о правилах перевозки в автобусах предприятия летнего спортивного инвентаря: скейтбордов, самокатов, роликовых коньков и др. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

По правилам «Мострансавто», в основе которых — статья 22 Федерального закона № 259 «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта», бесплатно в салонах автобусов можно провозить предметы, длина, ширина и высота которых в сумме не превышают 120 см — самокаты в сложенном виде, ролики, скейтборды. Более крупные предметы можно перевозить за плату, главное, чтобы их параметры в сумме не превышали 180 см.

Провоз инвентаря и снаряжения оплачивается согласно действующему тарифу: в автобусах городских маршрутов он составляет 63 рубля, в пригородных до 25 км включительно — 63 рубля, на расстояние свыше 25 и до 50 км включительно — 126 рублей, свыше 50 км — 189 рублей.

«Мострансавто» обслуживает свыше 1 400 городских, пригородных и междугородних маршрутов, ежедневно на линиях работает более 5 000 автобусов. Компания является подведомственной организацией Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области. Водитель может отказать пассажиру в перевозке спортивного снаряжения, если оно препятствует входу или выходу из автобуса. При провозе спортинвентарь не должен пачкать салон автобуса и одежду других пассажиров.

В Московской области продолжается программа строительства дорог и соответствующей инфраструктуры, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев. По его словам, важное значение в этом вопросе имеют подготовительная работа, проектно-сметная документация, экспертиза, ход строек.

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