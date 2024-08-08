Жителям Москвы порекомендовали пользоваться метро для поездок в четверг

Из-за непогоды москвичам порекомендовали отказаться от поездок на автомобилях и пользоваться метро, сообщает пресс-служба столичного Дептранса .

В четверг в течение дня, по прогнозу синоптиков, в мегаполисе ожидаются ливни и грозы. Во второй половине дня могут возникнуть локальные затруднения на внешней стороне ТТК в районе улицы Сущевский Вал, на внутренней стороне МКАД в районе улицы Подольских Курсантов и на Ленинградском шоссе по направлению в область.

Для поездок рекомендовано выбирать метро.

В настоящий момент наиболее интенсивное движение наблюдается на внутренней стороне МКАД в районе Каширского шоссе, на ТТК в районе улицы Беговая, на Садовом кольце в районе Садовой-Самотечной улицы.

На движение транспорта могут повлиять неблагоприятные погодные условия, дорожные ремонтные работы и ДТП. Автолюбителям порекомендовали избегать опасных маневров, соблюдать скоростной режим.

Ранее синоптики спрогнозировали облачную погоду, дожди, грозы и ветер 8 августа. Воздух прогреется до плюс 22 — плюс 24 градусов.