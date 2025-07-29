Жители и гости Подмосковья все чаще оплачивают проезд банковскими картами

С начала года пассажиры автобусов «Мострансавто» уже совершили более 97 млн поездок, оплачивая их при помощи банковских карт. Этот показатель на 4% превышает данные аналогичного периода прошлого года, демонстрируя рост популярности безналичных расчетов таким способом. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

В июле безналичные платежи в автобусах достигают почти полумиллиона в день — порядка 470 тыс. операций ежедневно. Такая динамика не только подтверждает удобство банковских карт для пассажиров, но и свидетельствует в целом о популярности безналичной оплаты проезда.

Самыми популярными у жителей и гостей Подмосковья являются маршруты МАП № 10 г. Королев. На его маршрутах с начала года по банковским картам зафиксировано 13,8 млн оплат. МАП № 11 г. Балашиха следует сразу за лидером с показателем в 13 млн трансакций по банковским картам. Завершает тройку лидеров МАП № 1 г. Люберцы с результатом 10,3 млн совершенных поездок.

Добавим, что пассажиры могут оплатить проезд в автобусах Мострансавто только безналичным способом: банковской картой, транспортными картами «Стрелка» всех видов и «Тройка» (тариф «Кошелек»), а также совершить поездку по социальным картам.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на важность качественного содержания муниципальных дорог. Он отметил, что в местах проживания людей дороги должны быть комфортными и хорошо освещенными.

«Уборка дорог. Все мы понимаем, это наша зона ответственности, все надо убирать. Я обращаю внимание всего блока (правительства региона — ред.) на качество муниципальных дорог», — сказал Воробьев.

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