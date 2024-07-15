Жителей Подмосковья призывают не оставлять детей и животных в машине в жару

До четверга в Московской области синоптики прогнозируют сильную жару — до 32 градусов, 15 и 18 июля возможны кратковременные дожди. Участников дорожного движения призывают быть осторожными и придерживаться основных правил безопасности в жаркую погоду, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Водителей просят по возможности минимизировать поездки в активные солнечные часы.

Также рекомендуется носить одежду из натуральных тканей светлых тонов и головные уборы, не забывать пить больше воды, не оставлять детей и животных в машине даже на несколько минут — это опасно.

Когда на улице 30 градусов, то через 10 минут температура внутри закрытой машины нагревается до 43 градусов — можно перегреться или переохладиться, если кондиционер включен. Также ребенок в ваше отсутствие может завести машину, запутаться в ремнях безопасности, высунуться в окно или начать играть с кнопками или рычагами.

Также нужно помнить, что неправильно припаркованный автомобиль может послужить причиной ДТП.

Водителей также просят не забывать и о соблюдении ПДД: не отвлекайтесь за рулем на телефон, соблюдайте скоростной режим и дистанцию, не совершайте резких маневров и чаще ориентируйтесь по зеркалам. Заблаговременно снижайте скорость перед пешеходными переходами. Паркуйтесь в тени, закрыв автомобиль чехлом или светоотражающими экранами.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.