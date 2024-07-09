Жителей Подмосковья приглашают на ХII Международный Евразийский форум «Такси»

сегодня в 11:18

В Москве 1–2 августа пройдет ХII Международный Евразийский форум «Такси», в программе которого запланировано 13 деловых мероприятий, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Важнейшими темами станут: вопросы реализации и корректировки закона «О такси», обновление и обслуживание автопарка; повышение эффективности работы; страхование; популяризация деятельности, привлечение кадров и работа с водителями; развитие электротакси; новые источники прибыли для таксопарков.

Представители Минтранса Подмосковья также примут участие в форуме и поделятся опытом в вопросах законодательного регулирования таксомоторной отрасли в Московской области.

Также на выставке в рамках форума будут представлены услуги и технологии, востребованные перевозчиками.

В работе форума ежегодно принимают участие более 1 500 человек, среди которых представители органов власти, руководители бизнеса и ведущие эксперты индустрии такси, городской мобильности и смежных отраслей, научного и экспертного сообщества.

Для регистрации в качестве участника необходимо заполнить форму по ссылке. Участие для представителей таксопарков предусмотрено на некоммерческой основе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.