Железнодорожники вывезли 441 тыс кубометров снега в Подмосковье

Железнодорожные службы с 21 по 23 февраля расчистили 9,2 тыс. км путей и вывезли 441,6 тыс. кубометров снега на Московской железной дороге. Работы ведутся круглосуточно для обеспечения стабильного движения поездов, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

На Московской железной дороге продолжается непрерывная работа по ликвидации последствий снегопадов. В праздничные дни железнодорожники расчистили 9,2 тыс. км путей и вывезли более 441 тыс. кубометров снега.

В уборке задействовали свыше 100 единиц спецтехники — снегоуборочные, снегоочистительные и пневмообдувочные машины, а также 5,3 тыс. сотрудников. В дневное время на линии работают 113 единиц техники, которые курсируют по специальному расписанию и не мешают движению поездов. Кроме того, более 5 тыс. человек очищают путевую и пассажирскую инфраструктуру.

На станциях проводится очистка подъездных путей к предприятиям для обеспечения вывоза местных грузов. Работы координирует специальный штаб МЖД. При необходимости количество техники и персонала увеличивают. В частности, дополнительную снегоуборочную технику направили в Тульскую область, через которую проходят пассажирские поезда, в том числе «Ласточки» до Курска и Белгорода.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что особенность обновления группировки снегоуборочной техники в этом году — усиление ее роторами.

«Каждый год мы целенаправленно ведем обновление дорожной техники, как тяжелой, так и легкой. В этом году, наверное, особенность заключается в том, вы знаете это прекрасно, что мы достаточно усилили группировку роторами», — сказал Воробьев.