Железнодорожники усилили профилактическую работу на ж/д переездах МЖД

Железнодорожники совместно с сотрудниками Госавтоинспекции усилили профилактическую работу на железнодорожных переездах МЖД. В рамках акции «Внимание, переезд!», которая проходит в августе, организованы рейды. Автолюбителям напоминают о необходимости соблюдать правила дорожного движения. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

В 2024 году на переездах МЖД произошло 16 ДТП (в 2023 году — 16 ДТП). Из них 5 аварий — в Московской области, 2 — в Москве, по 3 — в Курской и Брянской областях, по 1 — в Калужской, Тульской и Орловской областях.

В результате дорожно-транспортных происшествий пострадали 6 человек (за аналогичный период прошлого года 5 человек), из них смертельные травмы получили 3 человека (в 2023 году — 4).

Все столкновения автотранспорта с подвижным составом стали результатом грубого нарушения правил дорожного движения водителями, которые пытались проехать через переезд на запрещающий сигнал светофора, не обращали внимания на звуковые сигналы.

Московская железная дорога призывает водителей неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, не пересекать железнодорожные переезды на запрещающий сигнал светофора.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что для переходов через железную дорогу на территории Подмосковья установили новые стандарты. Так, переход обязательно должен быть крытым.

Также Воробьев сообщал, что в регионе реконструируют ж/д переезды и есть потребность в строительстве путепроводов, так как при запуске МЦД растет интенсивность движения электричек.