Завершен монтаж пролетных строений на крупном путепроводе обхода Малых Вязем

На обходе Малых Вязем возвели все 12 капитальных опор и смонтировали заключительные блоки металлоконструкций пролетных строений на 498-метровом путепроводе над Можайским шоссе. В общей сложности строители смонтировали более 3 тыс. тонн металлоконструкций на этом сооружении, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Путепровод над Можайским шоссе расположен в плотной городской застройке. Чтобы начать работы по его возведению, нужно было вынести большое количество подземных коммуникаций. Ускорить строительство удалось с помощью технологии монтажа металлоконструкций пролетного строения на временных опорах. Это позволило незамедлительно начать работы даже на небольших участках, освободившихся от подземных коммуникаций, и вести их параллельно с возведением капитальных опор путепровода. Благодаря этому на сегодня готовность сооружения уже превышает 75%.

На следующих этапах строители опустят пролетное строение путепровода на опорные части, возведут плиту пролета, смонтируют парапетное ограждение, устроят гидроизоляцию и уложат асфальтобетонное покрытие.

На других искусственных сооружениях ведутся бетонные и гидроизоляционные работы. На путепроводе через железнодорожные пути Смоленского направления смонтирована опалубка и полностью забетонирована плита пролетного строения. Также на участке продолжается укладка асфальтобетона, в общей сложности уже уложено около 15 тыс. кв. метров асфальтобетонного покрытия. Всего дорожникам предстоит уложить более 87 тыс. кв. м асфальта. Кроме того, на обходе переустроены почти все инженерные коммуникации, завершаются работы по устройству сетей канализации и электросетей, построено 3 из 4,5 км ливневой канализации на основном ходу дороги.

Всего на объекте трудятся более 350 человек и свыше 100 единиц техники.

На обходе деревни Малые Вяземы будет четыре полосы движения — по две в каждом направлении. Строители возведут три транспортные развязки — на пересечении с Петровским шоссе, Ямской улицей и рядом с Голицынской птицефабрикой.

Объект реализуется благодаря решению президента, при поддержке Правительства РФ. С открытием для движения нового участка значительно улучшится транспортное сообщение в Одинцове, Звенигороде, Голицыне, Истре, Кубинке. Удастся разгрузить участок ЦКАД между Можайским и Минским шоссе, которым ежедневно пользуются более 60 тыс. водителей, а в летнее время трафик достигает и 100 тыс. автомобилей в сутки.

Также открытие обхода Малых Вязем позволит исключить пересечения автодороги в одном уровне с железнодорожными путями Смоленского направления на высокоинтенсивном участке. В час пик поезда ходят с интервалом в 2-5 минут. С открытием путепровода через железную дорогу водители перестанут терять время в ожидании проезда поездов.

Запуск движения по новому участку ЦКАД в обход деревни Малые Вяземы планируется в конце 2024 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратил внимание на важность строительства дорог.

Строящиеся автомобильные объекты очень важны и должны быть завершены качественно в срок, сообщил он.