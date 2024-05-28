Завершается обустройство 3 тропинок по программе «Пешком» в Ленинском округе

В подмосковном Ленинском городском округе стартовала ежегодная реализация региональной программы «Пешком», в 2024 году новые тротуары оборудуют по трем адресам, сообщила пресс-служба главы городского округа Станислава Каторова.

«Несколько дней назад мы приступили к реализации региональной программы „Пешком“ на территории нашего округа. Главной задачей программы является благоустройство тропинок и дорожек, которые ранее проложили сами жителями. Это позволит сделать пешеходные маршруты более комфортабельными и сократить расстояние до остановок общественного транспорта и социально значимых объектов», — сказал глава Ленинского округа Станислав Каторов.

Современные тропинки в Ленинском округе проложат по следующим адресам: у дома № 44 в посёлке Развилка (Путь к автобусной остановке «Храм»), у дома № 40 в поселке Развилка (Путь к Развилковской школе). Кроме того, заасфальтированная народная тропа появится в Видном от домов № 68, № 78 на проспекте Ленинского Комсомола до дома № 30 по улице Советской. Здесь новая тропинка позволит добираться в комфортных условиях в любую погоду до школы № 5.

Завершить работы по обустройству «народных троп» планируется в начале июня текущего года.

Как ранее сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям, дороги и благоустройство лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье по результатам опроса жителей.

«Готовясь к обращению, мы провели масштабный опрос, чтобы еще раз убедиться, какие перемены люди заметили в своем городе, и что по их мнению важно менять», — сказал Воробьев.