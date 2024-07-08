Фото - © Пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

сегодня в 18:27

Зарядные станции для автомобилей появятся во дворах Подмосковья

Московской областной думой в трех чтениях принят новый закон в сфере благоустройства «О внесении изменений в закон Московской области «О регулировании дополнительных вопросов в сфере благоустройства в Московской области». Он был внесен в законодательный орган губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.

Отраслевые специалисты ведомства активно принимали участие в обсуждении изменений на расширенных заседаниях комитета по строительной политике, энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству Московской областной думы.

Закон повлечет за собой следующие изменения: в правилах благоустройства муниципальных образований установят требования о размещении на общих территориях и во дворах зарядных станций для автомобилей; установят требования к металлическим решетчатым ограждениям на спортивных площадках; установят требование к ремонту твердых покрытий со сроками его проведения; разграничат функции центральных исполнительных органов в сфере благоустройства и сфере содержания территорий.

Ознакомиться с текстом закона можно по ссылке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.